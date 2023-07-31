Песков: Повышение уровня террористической угрозы в Москве не планируется

В Москве и Московской области не планируют повышать уровень террористической угрозы после атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно - нет", - сказал Песков на брифинге в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность изменения уровня террористической угрозы в столичном регионе.

"Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается всех других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам", - подчеркнул представитель Кремля.