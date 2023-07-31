В Госдуме рассказали о вступающих в силу в августе законах

В августе в России вступают в силу обновленный закон об иноагентах и ряд других принятых Федеральным собранием и подписанных президентом документов. Об этом сообщили в официальном Госдумы.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, с августа в стране будут действовать также законы о цифровом рубле, продаже жилья коррупционеров на торгах и переводе в цифровой вид ряд услуг в сфере охоты.

Кроме того, с августа российские студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе.

«Закон поможет восполнить кадровый дефицит в школах, с другой — молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска», — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.