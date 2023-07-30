В Госдуме призвали создать «купола безопасности» для защиты от БПЛА

Украинские беспилотники атакуют города России. На фоне этого следует создать в населенных пунктах купола безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению парламентария, этот вопрос нельзя «откладывать в долгий ящик», его нужно решать как можно быстрее.

Купол нужен не только в Москве, но и в других городах, которым на фоне конфликта на Украине угрожают атаки дронов, пояснил Гусев.

Депутат отметил, что в понедельник, 31 июля, планирует встретиться с руководителем Общественного центра оборонных инноваций Дмитрием Шуровым, а также с экспертами и активистами.

По его словам, на встрече будут сформированы предложения по созданию защитных механизмов. Затем они будут направлены в органы власти.