$90.98+0.9699.96-0.26

Депутат Госдумы Гусев: над российскими городами следует создать «купол безопасности»

Украинские беспилотники атакуют города России. На фоне этого следует создать в населенных пунктах купола безопасности, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуме призвали создать «купола безопасности» для защиты от БПЛА
© РИА Новости

По мнению парламентария, этот вопрос нельзя «откладывать в долгий ящик», его нужно решать как можно быстрее.

Купол нужен не только в Москве, но и в других городах, которым на фоне конфликта на Украине угрожают атаки дронов, пояснил Гусев.

Появились кадры с последствиями атаки беспилотников в Москве

Депутат отметил, что в понедельник, 31 июля, планирует встретиться с руководителем Общественного центра оборонных инноваций Дмитрием Шуровым, а также с экспертами и активистами.

По его словам, на встрече будут сформированы предложения по созданию защитных механизмов. Затем они будут направлены в органы власти.

Напомним, что ВСУ периодически предпринимают атаки на российские города с помощью беспилотников. В частности, пытаются нанести удары по объектам в Крыму и в столичном регионе.

7
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости