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Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков отказался раскрывать подробности послания Путина Ким Чен Ыну
© РИА Новости

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю о содержании письма. Песков отказался раскрыть подробности.

«Это было личное послание», - пояснил чиновник.

Напомним, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу находилась в Северной Корее с 25 по 28 июля.

Ким Чен Ын выступил с обращением к Путину

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности и обороны. Кроме того, министр передал Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина.

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