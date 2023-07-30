Песков отказался раскрывать подробности послания Путина Ким Чен Ыну

Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты задали вопрос пресс-секретарю о содержании письма. Песков отказался раскрыть подробности.
«Это было личное послание», - пояснил чиновник.
Напомним, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу находилась в Северной Корее с 25 по 28 июля.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности и обороны. Кроме того, министр передал Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина.
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