Песков ответил на вопрос о послании от Путина Ким Чен Ыну

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«Это было личное послание», — сказал Песков журналисту агентства, отвечая на вопрос о содержании послания.

27 июля Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в победе в Корейской войне 1950 — 1953 годов. Российский лидер впервые поздравил Пхеньян с этим праздником. В письме Путин призвал беречь и приумножать «славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», а также продолжать противостоять коллективному Западу.

Ранее стало известно, что глава Шойгу во время прошедшей 26 июля в Пхеньяне встречи с Ким Чен Ыном передал ему личное послание от российского президента.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер выразил благодарность за переданное послание. По информации агентства также сообщалось, что министр обороны России и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.