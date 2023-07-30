В Госдуме раскритиковали запрещающих все подряд депутатов

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов прокомментировал инициативы своих коллег, которые предлагают запретительные меры для решения тех или иных проблем. Критикой он поделился в Telegram.

Парламентарий затронул тему электросамокатов. По его словам, этот вид транспорта стал не просто развлечением, а полноценным общественным транспортом в российских городах. Попов сыронизировал над тем, что электросамокаты пора запретить из-за возросшего на них спроса вместо того, чтобы создаваться инфраструктуру для их безопасного использования.

«Некоторые политики уверены, что запреты — их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют», — заявил Попов, напомнив, что в России предлагались инициативы по запрету самокатов, английского языка и даже кукол Барби.