В России отреагировали на подготовку Британией бойцов для захвата Крыма

«Они готовят разных специалистов, они — одни из создателей сегодняшнего конфликта. Великобритания принимала и принимает самое активное участие в разжигании, в провокациях этого конфликта и всячески противодействует проведению каких-то переговоров. Взять Крым для Украины сегодня физически невозможно, потому что у нее нет резерва сегодня даже для контрнаступления. Они год назад обещали освободить Крым, мы это прекрасно помним. Но они начали контрнаступление, а оно у них провалилось полностью. Наверное, это заявление каких-то дилетантов», — считает депутат.