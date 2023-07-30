Путин встретился в Петербурге с главой многодетной семьи из Магадана

Президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ пожал руку главе многодетной семьи из Магадана Вадиму Горелову. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин встретился с семьей Гореловых перед началом парада, пообщался с ними и пожал руку отцу семейства. Было сделано фото на память, президент выразил уверенность, что парад Гореловым понравится.

«Устали?», - спросил президент. Члены семьи признались, что легкая усталость есть.

Позже Горелов рассказал, что президент пожелал семье всего самого хорошего и доброго.

«Для нас это самый лучший подарок - рукопожатие президента», - сказал он.

Вадим Горелов награжден орденом «Родительская слава». У него десяь детей: пять мальчиков и пять девочек.

В субботу Путин, находясь в Петербурге, дистанционно пообщался с многодетными семьями России, приехавшими в Москву. Президент перестроил рабочий график, чтобы им не пришлось долго ждать. Во время общения многодетный отец из Магадана рассказал о планах посетить северную столицу и попросил пожать ему руку.