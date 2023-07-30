Путин назвал главное предназначение русского флота

Главное предназначение российского флота заключается в защите Отечества. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на параде в честь Дня военно-морского флота.

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Глава государства отметил, что со времен правления Петра Первого флот России преданно и беззаветно служил России, вписывая в свою летопись кругосветные путешествия, достижения в технологиях и науке, географические открытия и триумфальные победы.

— Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества, — заключил Путин.

Утром 30 июля Путин прибыл в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге, чтобы принять главный парад Военно-морского флота России.