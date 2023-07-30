$90.98+0.9699.96-0.26

Медведев: российские воины не позволяют «разгореться мировому ядерному пожару»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем Военно-морского флота России. Он добавил, что к его поздравлениям «присоединяется» беспилотный аппарат «Посейдон».

Медведев пояснил, что ВС РФ, отбивая атаки противника в зоне спецоперации, защищают граждан России и свою землю.

Вместе с тем, добавил политик, российские военные предотвращают мировой конфликт.

Успешное наступление ВСУ, сопровождаемое захватом российских территорий, привело бы к применению ядерного оружия, согласно указу Президента России от 02.06.2020, уточнил Медведев. Он добавил, что другого выхода у Москвы не осталось бы в такой ситуации.

По его мнению, геополитическим противникам следует молиться на российских солдат, не позволяющих «разгореться мировому ядерному пожару».

Кроме того, Медведев поздравил россиян с праздником от своего лица и от имени беспилотника «Посейдон».

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Напомним, что дроны этого типа оснащаются ядерной энергоустановкой. Кроме того, на них устанавливается ядерный заряд (торпеда). Они предназначены для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям предполагаемого противника.

62
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости