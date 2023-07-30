Медведев: российские воины не позволяют «разгореться мировому ядерному пожару»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем Военно-морского флота России. Он добавил, что к его поздравлениям «присоединяется» беспилотный аппарат «Посейдон».
Медведев пояснил, что ВС РФ, отбивая атаки противника в зоне спецоперации, защищают граждан России и свою землю.
Вместе с тем, добавил политик, российские военные предотвращают мировой конфликт.
Успешное наступление ВСУ, сопровождаемое захватом российских территорий, привело бы к применению ядерного оружия, согласно указу Президента России от 02.06.2020, уточнил Медведев. Он добавил, что другого выхода у Москвы не осталось бы в такой ситуации.
По его мнению, геополитическим противникам следует молиться на российских солдат, не позволяющих «разгореться мировому ядерному пожару».
Кроме того, Медведев поздравил россиян с праздником от своего лица и от имени беспилотника «Посейдон».
Напомним, что дроны этого типа оснащаются ядерной энергоустановкой. Кроме того, на них устанавливается ядерный заряд (торпеда). Они предназначены для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям предполагаемого противника.