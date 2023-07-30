В Крыму утверждают, что Киев проигнорирует участие в суде по водной блокаде

Украинская сторона проигнорирует участие в запланированном судебном заседании по водной блокаде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

До этого Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. Первое слушание планируется провести в понедельник, 31 июля.

«Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно, мы дождемся представителей Украины на заседаниях такого рода», — подчеркнул глава парламента полуострова.

По словам Константинова, не исключено, что представителей Украины когда-нибудь придется доставлять на судебный процесс под конвоем.

«Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается», — добавил глава парламента Крыма.

Также Константинов называл блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду.