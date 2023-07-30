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Константинов заявил, что Украина игнорирует суд по водной блокаде Крыма

Украинская сторона проигнорирует участие в запланированном судебном заседании по водной блокаде Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

В Крыму утверждают, что Киев проигнорирует участие в суде по водной блокаде
© РИА Новости

До этого Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. Первое слушание планируется провести в понедельник, 31 июля.

«Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс. Но, думаю, рано или поздно, мы дождемся представителей Украины на заседаниях такого рода», — подчеркнул глава парламента полуострова.

По словам Константинова, не исключено, что представителей Украины когда-нибудь придется доставлять на судебный процесс под конвоем.

«Главное — получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается», — добавил глава парламента Крыма.

Также Константинов называл блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду.

Ранее в ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту.

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