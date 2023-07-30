Матвиенко: ВМФ принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны

В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту России принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны. Об этом в своем поздравлении по случаю Дня ВМФ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба палаты.

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День Военно-морского флота РФ — профессиональный праздник военных моряков первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) в 1939 году как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля. Начиная с 1980 года, День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году торжество выпадает на 30 июля.

Матвиенко отметила, что в истории русского военного флота есть множество ратных подвигов и истинных примеров патриотизма. Он стал важной составляющей сильного Российского государства и его оборонной мощи. Мужеством и отвагой военных моряков, победами флотоводцев была завоевана слава России в качестве великой морской державы, добавила парламентарий.

Спикер Совфеда напомнила, что в этот день чествуют всех, кто служит в надводных и подводных силах, в морской и береговых войсках. Особые слова признательности она направила ветеранам за их стойкость и патриотизм, преданность присяге и воинскому братству.

«В условиях новых вызовов и угроз Военно-Морскому Флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов», — подчеркнула Матвиенко.