Путин и лидеры африканских стран приняли участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота, который проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 июля.

Президент Путин также пригласил лидеров африканских стран на празднование Дня Военно-морского флота во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.