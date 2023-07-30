LIVE: Путин и лидеры африканских стран участвуют в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин выступает с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота, который проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 июля.
Президент Путин также пригласил лидеров африканских стран на празднование Дня Военно-морского флота во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
День ВМФ России учрежден указом президента от 31 мая 2006 года и традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
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