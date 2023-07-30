Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители
Отказ от инвестиций в отрасль нефти и газа в западных странах привел к инфляции и росту цен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, в этом случае одного ветра, солнца приливов воды недостаточно. Кроме того, это дорого. Как отметил глава государства, невозможно обеспечить конкурентность экономики на таких технологиях, используя возобновляемые источники. Это привело к тому, что в разработку нефти и газа перестали вкладывать необходимое количество инвестиций.
Путин указал, что объем инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня.
«Вот так и произошло, и цены поднялись, а особенно в условиях пандемии всё это начало цепляться одно за другое, имея в виду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Всё это привело к инфляции», — подчеркнул президент.