Путин рассказал об изменении тактики украинских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время пытаются атаковать российские позиции пешим порядком, берегут военную технику и боятся ее потерять. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин .

"Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее", - отметил президент.