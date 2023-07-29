Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин .

"Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - сказал он, говоря об африканской мирной инициативе.