Путин высказался о помощи Африке в советское время

«Задел прочности сотрудничества»: Путин о помощи Африке в советское время
Финансовая помощь странам Африки, оказываемая Москвой в советское время, стала заделом прочности для будущего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что страны африканского континента имеют значительный потенциал развития, который продолжает расти.
Все помнят конкретную помощь странам Африки в советское время: тогда бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем, это задел прочности сотрудничества. <...> В странах Африки — огромный потенциал, он нарастает с геометрической прогрессией, — отметил российский лидер.
Саммит Россия — Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возможность проведения нового саммита Россия — Африка. Это будет уже третья встреча глав государств. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки проведения саммита еще не определены. Он заверил, что они будут уточнены в ближайшее время.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что Африка является важным партнером и одним из самых перспективных направлений развития для России. Борьба с неоколониализмом, о которой было объявлено на саммите Россия — Африка при участии представителей почти всех стран континента, уже говорит об успешном продвижении этой идеи на столь масштабной площадке, указал эксперт.