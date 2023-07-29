Путин высказался о помощи Африке в советское время

Финансовая помощь странам Африки, оказываемая Москвой в советское время, стала заделом прочности для будущего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что страны африканского континента имеют значительный потенциал развития, который продолжает расти.

Все помнят конкретную помощь странам Африки в советское время: тогда бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем, это задел прочности сотрудничества. <...> В странах Африки — огромный потенциал, он нарастает с геометрической прогрессией, — отметил российский лидер.

Саммит Россия — Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возможность проведения нового саммита Россия — Африка. Это будет уже третья встреча глав государств. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки проведения саммита еще не определены. Он заверил, что они будут уточнены в ближайшее время.