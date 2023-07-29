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«Задел прочности сотрудничества»: Путин о помощи Африке в советское время

Финансовая помощь странам Африки, оказываемая Москвой в советское время, стала заделом прочности для будущего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что страны африканского континента имеют значительный потенциал развития, который продолжает расти.

Путин высказался о помощи Африке в советское время
© РИА Новости

Все помнят конкретную помощь странам Африки в советское время: тогда бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем, это задел прочности сотрудничества. <...> В странах Африки — огромный потенциал, он нарастает с геометрической прогрессией, — отметил российский лидер.

Саммит Россия — Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возможность проведения нового саммита Россия — Африка. Это будет уже третья встреча глав государств. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки проведения саммита еще не определены. Он заверил, что они будут уточнены в ближайшее время.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что Африка является важным партнером и одним из самых перспективных направлений развития для России. Борьба с неоколониализмом, о которой было объявлено на саммите Россия — Африка при участии представителей почти всех стран континента, уже говорит об успешном продвижении этой идеи на столь масштабной площадке, указал эксперт.

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