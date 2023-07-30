Губернатор Севастополя в День ВМФ отметил роль флота в защите рубежей России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил всех с Днём ВМФ и отметил роль флота в защите южных рубежей России .

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и прапорщики, офицеры, адмиралы, командующий ЧФ Виктор Николаевич Соколов , дорогие ветераны и уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота Российской Федерации!» — написал он в своём Telegram.

Как подчеркнул губернатор, российский флот имеет важную роль в защите рубежей страны. По его словам, в городе практически в каждой семье есть свой воин-черноморец, именно поэтому День ВМФ для Севастополя по-настоящему народный праздник.