В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

Британские спецслужбы причастны ко многим операциям против России, которые сегодня проводит Украина, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о причастности королевства к теракту на Крымском мосту.

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«Эта манера наносить подлые удары всегда была присуща Британской империи, поэтому ничего нового мы не узнали. Это их классический почерк», — заявил Джабаров.

Сенатор убежден, что со временем станет известно о причастности Британии и к другим операциям против России.

«Рано или поздно британцы ответят за все», — заключил он.

Издание The Grayzone сообщило, что британские спецслужбы могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. В частности, британские разведчики подготовили подробный план разрушения моста еще несколькими месяцами ранее.