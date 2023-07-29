Консульский отдел посольства РФ в Молдавии приостановит прием

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии с 5 августа временно прекращает приём граждан. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.

«В консульском отделе Посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 г. временно приостановлен приём», - сказано в сообщении.

На этой неделе Молдавия решила сократить численность посольства РФ. Это произошло после того как сотрудники Insider и Jurnal TV обвинили российских дипломатов в шпионаже. Поводом стали 28 антенн и спутниковых тарелок на крыше посольства в Кишиневе.