Россия выделила $2 млн на продовольствие для Мали
Россия выделила $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, обращаясь к президенту переходного периода Мали Ассими Гоите, что Москва выделила малийским друзьям $2 млн на продовольствие.
Путин заметил, что Россия, кроме того, значительно увеличила количество квот для малийских студентов. В российские вузы, уточнил президент, смогут поступить 290 человек (ранее принимали 35).
По его словам, Москва заинтересована в торгово-инвестиционном сотрудничестве с Мали.
«Мы, со своей стороны, нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей», - пояснил Путин.
По оценке главы государства, Россия и Мали могут совместно развивать горнорудную промышленность, энергетику и сельское хозяйство.
По данным агентства, делегация Мали приняла решение остаться в Санкт-Петербурге еще на один день, с тем, чтобы посмотреть торжества в честь Дня ВМФ.