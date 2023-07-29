Россия выделила $2 млн на продовольствие для Мали

Россия выделила $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, обращаясь к президенту переходного периода Мали Ассими Гоите, что Москва выделила малийским друзьям $2 млн на продовольствие.

Путин заметил, что Россия, кроме того, значительно увеличила количество квот для малийских студентов. В российские вузы, уточнил президент, смогут поступить 290 человек (ранее принимали 35).

По его словам, Москва заинтересована в торгово-инвестиционном сотрудничестве с Мали.

«Мы, со своей стороны, нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей», - пояснил Путин.

По оценке главы государства, Россия и Мали могут совместно развивать горнорудную промышленность, энергетику и сельское хозяйство.