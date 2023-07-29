Многодетная мать Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

"От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, - ангела, который будет вас оберегать. Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки - и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью", - сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава", посетившими сегодня Кремль.

Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком "Зарядье". Также президента поблагодарил ее сын - Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова также подарила Владимиру Путину журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву его особенно впечатлил музей Победы.