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Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела

Многодетная мать Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

"От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, - ангела, который будет вас оберегать. Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки - и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью", - сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена "Родительская слава", посетившими сегодня Кремль.

Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком "Зарядье". Также президента поблагодарил ее сын - Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова также подарила Владимиру Путину журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву его особенно впечатлил музей Победы.

Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семеро детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа - у них 11 детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (10 детей).

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