В Крыму пообещали Украине «дырку от бублика» вместо полуострова
Киевские власти «получат дырку от бублика», а не полуостров Крым. Об этом заявил сопредседатель крымской Ассамблеи славянских народов Роман Чегринец, передает РИА Новости.
«Дырку от бублика они получат, а не Крым», - сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов.
По его словам, такие заявления киевский режим делает от бессилия, понимая, что так называемое «контрнаступление» провалилось и скоро все союзники от него отвернутся.
Чегринец добавил, что полуостров надежно защищен от попыток вторжения.
В апреле начальник ГРУ Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым «до конца весны» и «всё идёт по графику».
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