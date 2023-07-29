В Крыму пообещали Украине «дырку от бублика» вместо полуострова

Киевские власти «получат дырку от бублика», а не полуостров Крым. Об этом заявил сопредседатель крымской Ассамблеи славянских народов Роман Чегринец, передает РИА Новости.

Чегринец прокомментировал заявления главы ГРУ Украины Буданова о якобы скором вторжении ВСУ в Крым.

«Дырку от бублика они получат, а не Крым», - сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов.

По его словам, такие заявления киевский режим делает от бессилия, понимая, что так называемое «контрнаступление» провалилось и скоро все союзники от него отвернутся.

Чегринец добавил, что полуостров надежно защищен от попыток вторжения.