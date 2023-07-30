В Крыму предостерегли Запад и Украину от попытки нападения на полуостров

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, передает РИА Новости.

По его словам, у Российской Федерации есть достаточно сил и средств для защиты своего суверенитета, даже если при этом будет нужно «пойти на крайние меры».

Как указал Смирнов, жители Крыма прекрасно понимают, что полуостров является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него.

На этой неделе издание The Sunday Express писала, что Украина готовит в Великобритании две тысячи бойцов спецназа для захвата Крыма.

До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут в этом году захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.