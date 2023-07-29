Глава Буркина-Фасо надеется на поддержку России в строительстве АЭС
Буркина-Фасо надеется на поддержку России в строительстве небольшой атомной станции, которая бы генерировала энергию на всю западную Африку, заявил президент переходного периода Ибраим Траоре на встрече с Владимиром Путиным.
"Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную электростанцию в нашей стране", - сказал Траоре в ходе встречи с Путиным в Константиновском дворце.
Он обратил внимание на то, что центре западно-африканского региона наблюдается дефицит энергии.
"Думаю, что если Россия закрепится в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот субрегион", - добавил Ибраим Траоре.