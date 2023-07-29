Путин рассказал о планах возобновления работы посольства РФ в Буркина-Фасо

Открытие российского посольства в Буркина-Фасо активизирует отношения двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава российского государства провёл встречу с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин отметил, что решено возобновить деятельность российского посольства, закрытого в 1992 году.

«Уверен, что работа российского посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», - сказал президент.