Путин рассказал о планах возобновления работы посольства РФ в Буркина-Фасо

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начало работы посольства РФ в Буркина-Фасо поможет развитию сотрудничества двух стран.
"Придаем большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо. Нами, в частности, принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
"Уверен, что работа российского посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений", - подчеркнул Путин.