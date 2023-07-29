Путин рассказал о планах возобновления работы посольства РФ в Буркина-Фасо

"Придаем большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо. Нами, в частности, принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.