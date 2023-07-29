Второй саммит Россия-Африка: итоги

В Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка. В нем приняли участие делегации 49 из 54 стран континента, а также представители международных организаций макрорегиона. «Рамблер» подвел итоги саммита.

Контакты на высшем уровне

На фоне форума президент России Владимир Путин провел ряд встреч с главами африканских стран. Глава государства обсудил с коллегами вопросы безопасности, экономики, поставки зерна.

Кроме того, на переговорах был поднят вопрос по мирному урегулированию ситуации на Украине. Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что на Украине необходимо добиться прекращения огня, президент России рассказал, в свою очередь, что готов к диалогу, теперь нужно убедить другую сторону.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса по итогам встречи с Путиным сообщил, что ему было приятно работать с таким трудолюбивым человеком, как российский лидер.

«Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером как вы, потому что я тоже трудолюбивый», - подчеркнул Рамафоса.

Борьба с терроризмом

На форуме большое внимание было уделено борьбе с терроризмом. Было рпниято решение, что Россия и Африка будут противодействовать распространению радикальных идей среди молодежи, а также развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов.

Торговля сельхозпродукцией

27 июля, в ходе пленарной сессии форума, Путин напомнил о результатах зерновой сделки. Он подчеркнул, что львиная доля сельхозпродукции ушла в развитые страны.

Президент пообещал, что в ближнесрочной перспективе Россия безвозмездно передаст зерно таким странам, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрея.

В Замбии заявили, что страна будет очень благодарна, если Москва отправит зерно. Вместе с тем, уточнил министр коммерции Чипока Муленга, страна желает получить технологии выращивания зерна.

Проекты в области образования

Россия выделила ряду стран Африки дополнительные квоты в государственных вузах.

Кроме того, стороны договорились, что на континенте будет создана сеть центров образования на русском языке,

Транспорт и логистика

Транспортная сфера является одной из ключевых для Африки.

Глава Минторга Мозамбика Сильвино Морено заметил, что страна хотела бы получить от России грузовики, автобусы, сельхозтехнику. Он отметил, что заинтересован в сотрудничестве с российскими автогигантами

Ограничительные меры

Главы делегаций ряда африканских государств пояснили, что их страны занимают нейтральную позицию на фоне международной повестки. Соответственно, ограничительные меры, введенные США и их партнерами, не помешают им «разговаривать с Россией».

Точки соприкосновения в политической сфере

Участники петербургского саммита сошлись в негативных оценках колониализма и заявили о необходимости расширения сотрудничества.

Кроме того, пояснил Владимир Путин, Москву и страны континента сближает совместная борьба с с использованием климатической повестки, защиты прав человека и гендерной темы в неблаговидных политических целях.

Итоговая декларация

На саммите была принята декларация, в которую вошли 74 пункта. РФ и страны континента приняли решение усилить политическую координацию и сотрудничество, регулярно проводить парламентский форум.