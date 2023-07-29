Захарова назвала число полученных Россией мирных инициатив по Украине

Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях второго саммита Россия - Африка.

"Мы благодарны всем. Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями", - отметила дипломат.

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При этом она подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию.

"Даже тогда, когда понимали, что вряд ли они принесут какую-то добавленную стоимость, но такой шанс всегда давали партнерам или вообще ситуации", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Однако, как указала Захарова, в апреле 2022 года "киевский режим сам покинул переговоры, о которых же и просил".

"Несколько раундов состоялось, а потом они перестали отвечать на те же документы и на те наши материалы, которые мы отправляли по их просьбе, с их согласования, они просто перестали выходить на связь. А в сентябре законодательно сами себе запретили вести переговоры с нашей страной", - добавила она.

Говоря об африканской мирной инициативе по Украине, Захарова указала на искренность попыток африканских стран поспособствовать разрешению кризиса.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим африканским друзьям за то, что они действительно, не на словах, а на деле, ценят мир и хотят сделать все от них зависящее, даже не будучи никаким образом участниками всей этой многолетней драматургии, но, действительно, имея открытые сердца. И в том числе понимая, к чему это может глобально привести и уже приводит. За их попытку сделать все от них зависящее или каким-то образом оказать посреднические услуги, усилия приложить для нормализации ситуации, мы, еще раз скажу, не устаем повторять слова благодарности", - заключила дипломат.

Предложения Африки

Представленная в июне африканская мирная инициатива состоит из десяти ключевых пунктов. В их числе призыв к достижению мира через переговоры, которые должны начаться как можно скорее, а также к деэскалации конфликта, обеспечение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН вместе с предоставлением гарантий безопасности всем странам, а также организация поставок продовольствия и удобрений и Москвой, и Киевом. Отдельным пунктом плана стал призыв теснее взаимодействовать со странами Африки.

Этот план был представлен делегацией семи стран Африки, которая 16-17 июня посетила Киев и Санкт-Петербург, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером. В состав делегации тогда вошли президенты Замбии, Коморских Островов (сейчас председательствует в Африканском союзе), Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, представители Республики Конго и Уганды.