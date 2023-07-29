Кадыров помолился за российских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал семейное застолье в честь дня Ашура и помолился за военных Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом чеченский политик рассказал в Telegram.

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Кадыров сообщил, что провел традиционное застолье, ифтар, в кругу семьи. Своих родственников, включая жену и детей, глава российского региона показал на видео. Он указал, что вся его семья держала пост.

Позже Кадыров пригласил к себе религиозных деятелей Чечни, вместе с которыми он провел вечер, «восхваляя лучшего из людей — Пророка Мухаммада».

«В своих дуа просили Всевышнего Аллаха помочь нашим братьям, борющимся с приспешниками проклятого иблиса, ниспослать Свою милость и благодать чеченскому народу и всей умме нашего любимого Пророка», — написал Кадыров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).