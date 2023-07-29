Медведев назвал ордеры против России «потенциально опасными игрищами»
Судебные процессы и ордеры против России являются «потенциально опасными игрищами». Об этом предупредил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Ордеры, прокуроры, процессы против России — все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища», — написал он.
Медведев добавил, что подобные действия в адрес страны в определенный момент могут стать casus belli (лат. «повод для войны» — прим. «Ленты.ру»).
В том же посте зампред Совбеза заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на «арест» президента страны Владимира Путина. Он также пожелал этому институту «скорейшей и мучительной смерти».
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