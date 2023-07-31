Захарова прокомментировала возмущение польских фермеров поведением властей

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала возмущение польских фермеров отношением властей страны к их труду.

© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Она процитировала диалог министра сельского хозяйства Польши Януша Ковальского и фермера, который требовал обеспечить народу «достойную жизнь, а не субсидии». Дипломат подчеркнула, что в разговоре польскому руководству пытались объяснить, что оно принимает участие в разрушении труда своих граждан. «Я аплодирую искренности неизвестного мне человека», — написала она.

По словам Захаровой, в диалоге с представителем власти фермер озвучил «суть нынешнего исторического периода». «Либо побеждают махинаторы, которые готовы исключительно ради собственной выгоды кинуть под поезд истории достижения цивилизации, либо мы отстоим право на достойную жизнь, основой которой являются труд, любовь, правда», — указала она.