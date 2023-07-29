Путин: Россия поможет провести саммит БРИКС

Россия поможет провести саммит БРИКС в Йоханнесбурге, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Константиновском дворце.

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"Что касается российско-южноафриканских отношений, то они основываются на принципах стратегического партнерства, взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и все более разнообразным. Налажен многоуровневый политический диалог, развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество", - обратился Путин к Рамафосе.

Он напомнил, что в 2022 году товарооборот между РФ и ЮАР продемонстрировал хороший рост - 16,4 процента.

"Мне кажется, абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов, в принципе, показатель достойный", - отметил российский лидер.

По его оценке, перспективные сферы сотрудничества - это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации.

Кроме того, страны уделяют большое внимание расширению связей в области образования. Так, на 2023-2024 учебный год квоту стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличили почти втрое - на 400 мест.

Владимир Путин также подчеркнул, что Россия и ЮАР "тесно и конструктивно" взаимодействуют в рамках БРИКС. Он не сомневается, что августовский саммит БРИКС в Йоханнесбурге пройдет на самом высоком уровне.

"Все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - заверил Путин коллегу.