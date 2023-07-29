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Песков: саммиты Россия — Африка будут регулярными

Саммиты «Россия – Африка» станут регулярными. Они будут проходить раз в три года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков: саммиты Россия — Африка будут регулярными
© РИА Новости

По словам Пескова, в итоговой декларации зафиксировано, что встречи лидеров России и Африки будут носить регулярный характер.

«Условлено раз в три года проводить такие саммиты», - сказал Песков.

Саммит «Россия – Африка» проходит в конце июля в Петербурге.

Сегодня на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой президент РФ Владимир Путин сказал, что мероприятие пошло на пользу двусторонним отношениям и отношениям России с африканским континентом в целом.

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