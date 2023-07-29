Песков: саммиты Россия — Африка будут регулярными
Саммиты «Россия – Африка» станут регулярными. Они будут проходить раз в три года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, в итоговой декларации зафиксировано, что встречи лидеров России и Африки будут носить регулярный характер.
«Условлено раз в три года проводить такие саммиты», - сказал Песков.
Саммит «Россия – Африка» проходит в конце июля в Петербурге.
Сегодня на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой президент РФ Владимир Путин сказал, что мероприятие пошло на пользу двусторонним отношениям и отношениям России с африканским континентом в целом.
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