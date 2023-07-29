Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно
Саммит Россия - Африка и состоявшиеся в его рамках мероприятия прошли прекрасно, его итоги замечательные. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Саммит и другие его мероприятия прошли прекрасно, - подчеркнул Рамапоса. - Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер".