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Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно

Саммит Россия - Африка и состоявшиеся в его рамках мероприятия прошли прекрасно, его итоги замечательные. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно
© РИА Новости

"Саммит и другие его мероприятия прошли прекрасно, - подчеркнул Рамапоса. - Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер".

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