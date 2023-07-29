Песков заявил о затянувшейся до ночи беседе Путина с лидерами Африки по Украине

«Закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что по итогам встречи Путина с лидерами африканских стран будет сделано краткое заявление по ситуации на Украине.

До этого Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.