Песков сообщил, что Путин прервал встречи с африканскими лидерами ради многодетных семей

В субботу в Санкт-Петербурге Путин проводит двусторонние встречи с коллегами из стран Африки, которые приехали в Санкт-Петербург на саммит 27-28 июля. В субботу у российского лидера было намечено пять таких бесед: с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, Конго Дени Сассу-Нгессо, а также президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. С полудня прошли встречи с президентами Буркина-Фасо, ЮАР, Гвинеи Бисау, после чего глава российского государства прервал череду переговоров и по видеосвязи соединился к Кремлем, чтобы поговорить с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин уже общался с ними 1 июня и тогда пригласил их приехать в Москву, познакомиться с достопримечательностями столицы. Теперь же президент решил узнать о впечатлениях ребят и их родителей.