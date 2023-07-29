В России назвали главное препятствие для мирных переговоров с Украиной

Территориальные споры остаются главным препятствием для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она объяснила, почему страны до сих пор не могут начать диалог.

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«Крым наш, и еще четыре территории, которые воссоединились, тоже являются территорией Российской Федерации. Это единственный конфликт. Все крутится вокруг этого, и вокруг этого нет возможности заключить мирное соглашение. Они считают, что мы нарушили целостность их страны, а мы считаем, что эти территории воссоединились с нами добровольно. Если это каким-то образом урегулировать юридически, конфликт будет исчерпан», — сказала она.

По мнению депутата, Киев и страны НАТО заняли принципиальную позицию. Они никогда не признают Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью России.

28 июля на форуме Россия — Африка президент Владимир Путин заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования ситуации на территории Украины. Он отметил, что Россия хочет найти выход из ситуации, несмотря на то что Запад, по его словам, действует лишь в своих интересах в любом международном конфликте.