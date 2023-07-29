Кремль анонсировал заявление по Украине

По итогам встречи российского президента Владимира Путина с лидерами африканских стран будет сделано краткое заявление по ситуации на Украине . Заявление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , его цитирует РИА Новости.

Ранее Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.