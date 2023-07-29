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Один из гостей саммита в Петербурге признался Захаровой в любви к России

Один из гостей саммита Россия — АФрика в Петербурге признался официальному представителю российского МИД Марии Захаровой в любви к России.

Один из гостей саммита в Петербурге признался Захаровой в любви к России
© РИА Новости

«Большое спасибо за то, что вы делаете для нас, защищаете. Россия, спасибо большое! Я вас обожаю! Я вас уважаю», — сказал он.

Захарова назвала саммит Россия — Африка незабываемым

Сенегалец рассказал, что у него русская жена, он живёт в России и ездит в Европу, где защищает интересы страны.

Ранее Захарова назвала саммит Россия — Африка незабываемым.

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