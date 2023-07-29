Один из гостей саммита в Петербурге признался Захаровой в любви к России
Один из гостей саммита Россия — АФрика в Петербурге признался официальному представителю российского МИД Марии Захаровой в любви к России.
«Большое спасибо за то, что вы делаете для нас, защищаете. Россия, спасибо большое! Я вас обожаю! Я вас уважаю», — сказал он.
Сенегалец рассказал, что у него русская жена, он живёт в России и ездит в Европу, где защищает интересы страны.
Ранее Захарова назвала саммит Россия — Африка незабываемым.