Попова исключила вероятность распространения холеры в России

Она подчеркнула, что в Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия, а ведомство продолжает исследования в одной из групп, учитывает и оценивает риски.

"Но в общем-то ситуация абсолютно стабильная. Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространение холеры. И мы не допустили распространения", — заявил Попова.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в Тамбовской области два гражданина Индии находятся на стационарном лечении, у одного из них есть проявления холеры, их состояние удовлетворительное. Уточняется, что управление Роспотребнадзора по Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в регионе. Медики в Подмосковье извлекли из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку, сообщала "Москва 24".