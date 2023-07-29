Путин заявил, что Москва признавала свою готовность к мирным переговорам

Россия не понимает, почему Запад хочет сделать Украину частью НАТО, однако он долгие годы готовился к гибридной войне против РФ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге, пишет РИА Новости.

Он указал, что в Кремле все понимают — Киев получил свою независимость при распаде СССР на основе декларации о независимости, где был четко прописан нейтралитет Украины. Именно поэтому причина, по которой Запад начал втягивать Украину в НАТО, Москве не совсем понятна, подчеркнул Путин. Он добавил, что это и создает фундаментальную угрозу интересам РФ.

Президент заметил, что Москва неоднократно и публично признавала свою готовность к мирным переговорам, однако Украина не желает мирного урегулирования.

«После отвода наших войск из-под Киева <…> киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — сказал он.