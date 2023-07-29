Путин заявил, что Запад долго готовился к подрыву государственности России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб ее позициям в мире и подорвать государственность, передает ТАСС.

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"Проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности РФ, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности", — заявил глава государства, добавив, что говорит это "с полным основанием".

Президент заверил, что Москва внимательно изучила мысли и соображения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним очень серьезно и с большим вниманием. Он выразил надежду, что лидеры африканских стран "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса". Также Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним.