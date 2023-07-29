Песков: меморандума по Украине после встречи Путина с лидерами Африки не будет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать совместный меморандум по итогам переговоров в рамках саммита. "Нет. Таких планов нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — "конструктивное взаимодействие и переговоры". Также сообщалось, что в итоговой декларации саммита Россия — Африка нет положений, которые бы касались ситуации на Украине. Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для "Известий" заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому "ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина".