Путин заявил о непонимании желания Запада затянуть Украину в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО. Его слова на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге передает РИА Новости.

Как напомнил российский лидер, Украина получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством. «Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — добавил он. По его словам, это создает угрозу российским интересам.