Путин назвал Сенегал надежным партнером России в Африке

"Сенегал, хочу это подчеркнуть, - важный и надежный партнер России в Африке. По итогам 2022 года ваша страна второй год подряд заняла первое место по товарообороту с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Он достиг почти $1,5 млрд. Это неплохой показатель", - оценил российский лидер.