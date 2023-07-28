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Путин назвал Сенегал надежным партнером России в Африке

Москва считает Дакар своим надежным партнером в Африке и планирует далее расширять сотрудничество с ним, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

Путин назвал Сенегал надежным партнером России в Африке
© РИА Новости

"Сенегал, хочу это подчеркнуть, - важный и надежный партнер России в Африке. По итогам 2022 года ваша страна второй год подряд заняла первое место по товарообороту с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Он достиг почти $1,5 млрд. Это неплохой показатель", - оценил российский лидер.

Как считает Путин, это "очень хорошая тенденция, которую нужно развивать".

"Ну и, конечно, абсолютные цифры нужно увеличивать", - добавил он.

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