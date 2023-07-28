Путин назвал Сенегал надежным партнером России в Африке

Москва считает Дакар своим надежным партнером в Африке и планирует далее расширять сотрудничество с ним, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.
"Сенегал, хочу это подчеркнуть, - важный и надежный партнер России в Африке. По итогам 2022 года ваша страна второй год подряд заняла первое место по товарообороту с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Он достиг почти $1,5 млрд. Это неплохой показатель", - оценил российский лидер.
Как считает Путин, это "очень хорошая тенденция, которую нужно развивать".
"Ну и, конечно, абсолютные цифры нужно увеличивать", - добавил он.