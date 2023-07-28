Путин пообещал поддерживать ЦАР
Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики (ЦАР), заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой 28 июля на полях саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.
Президент отметил наличие серьезного потенциала в сфере совместной добычи полезных ископаемых, развитии энергетики и агропрома, поставках российского оборудования и сельхозтехники.
«Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше», — сказал Путин.
При этом российский лидер признал, что пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества.
«Но мы настроены на выправление этой ситуации», — сказал он.
Второй саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В мероприятии принял активное участие Владимир Путин. Глава государства выступал на сессиях форума и провел много встреч в формате один на один с лидерами африканских стран.
Сегодня российский лидер объявил, что Россия списала странам Африки суммарно задолженность на общую сумму 23 миллиарда долларов.