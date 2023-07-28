Путин пообещал поддерживать ЦАР

Россия продолжит поддержку Центральноафриканской республики (ЦАР), заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой 28 июля на полях саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.

Президент отметил наличие серьезного потенциала в сфере совместной добычи полезных ископаемых, развитии энергетики и агропрома, поставках российского оборудования и сельхозтехники.

«Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше», — сказал Путин.

При этом российский лидер признал, что пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества.

«Но мы настроены на выправление этой ситуации», — сказал он.

Второй саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В мероприятии принял активное участие Владимир Путин. Глава государства выступал на сессиях форума и провел много встреч в формате один на один с лидерами африканских стран.