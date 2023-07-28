Захарова прокомментировала признание Италией «голодомора» на Украине геноцидом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание «голодомора» на Украине геноцидом. Её комментарий опубликован на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Расцениваем данный антироссийский шаг как очередное свидетельство недальновидной политики официального Рима, направленной на поощрение самых разнузданных русофобских проявлений, активно продвигаемых киевскими властями и их покровителями», – заявила Захарова.

Она также добавила, что при рассмотрении этого вопроса игнорируются многочисленные жертвы голода среди российского населения, которые произошли в 1921-1922 годах в Повольжье.