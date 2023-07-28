Песков оценил работу системы ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас – всех других районов», – заявил он.