Песков оценил работу системы ПВО при ракетной атаке на Ростовскую область

Песков прокомментировал взрыв в Таганроге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал украинскую атаку по Таганрогу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас – всех других районов», – заявил он.
Песков также подтвердил, что подобный случай впервые произошёл на территории Ростовской области.
«Система ПВО сработала, всё работает в этом плане, всё нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно», – добавил он.
28 июня в центре Таганрога произошёл мощный взрыв. В результате пострадало несколько человек.
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